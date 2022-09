IL SALUTO DEL PREFETTO AL COL. CARRARA

Questa mattina, il Prefetto, Carolina Bellantoni, ha ricevuto il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Col. Vittorio Carrara, in visita di commiato prima della partenza per la nuova sede di servizio.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha voluto sentitamente ringraziare il Col. Carrara per l’eccellente lavoro svolto in questa provincia, sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni territoriali e locali, raggiungendo ottimi risultati pure in un momento così difficile come quello della pandemia. Il Prefetto ha, inoltre, evidenziato il qualificato contributo che il Comandante Provinciale, unitamente ai suoi ufficiali ed a tutto il personale dell’Arma, dal medesimo sapientemente diretti, ha sempre assicurato sia in sede di coordinamento, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, che sul territorio, contributo garantito con massima efficienza ed operatività. Al termine dell’incontro, il Prefetto ha donato al Col. Carrara una targa di riconoscimento per il lavoro svolto al servizio della provincia, anche come ricordo del proficuo rapporto di collaborazione intercorso con la Prefettura di Brindisi.