Il Santa Spazio Culturale celebra la Giornata dell’Europa con un’apertura straordinaria della mostra “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”

In occasione della Giornata dell’Europa, in programma il prossimo 9 maggio, il Santa Spazio Culturale – Biblioteca del Vicolo di Brindisi promuove un’apertura straordinaria della mostra multimediale immersiva “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”, ospitata presso l’Ex Convento di Santa Chiara.

La mostra, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Europei, rappresenta un percorso culturale e divulgativo dedicato alla storia dell’integrazione europea e al ruolo dell’Italia nella costruzione dell’Unione Europea.

Attraverso fotografie storiche dell’archivio ANSA, installazioni multimediali, contenuti interattivi e approfondimenti accessibili tramite QR Code, il progetto accompagna i visitatori in un viaggio che attraversa oltre settant’anni di storia europea, affrontando temi legati alla cittadinanza, alla cooperazione internazionale, ai diritti, alla pace e all’identità comune europea.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Università del Salento, Associazione per la Democrazia Sovranazionale, EUWORLDLAB e Yeahjasi Brindisi APS, ente gestore del Santa Spazio Culturale e della Biblioteca del Vicolo.

Per celebrare simbolicamente la ricorrenza del 9 maggio, giornata che ricorda la storica Dichiarazione Schuman del 1950 e la nascita del progetto europeo contemporaneo, gli spazi della mostra saranno eccezionalmente aperti:

📅 Sabato 9 maggio 2026

🕘 dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Un incontro che unirà letteratura, memoria, riflessione e partecipazione all’interno di una giornata dedicata ai valori della cultura europea e del dialogo tra i popoli.

La mostra “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia” resterà visitabile fino al 10 maggio 2026 presso il Santa Spazio Culturale – Biblioteca del Vicolo, in via Santa Chiara 2, nel centro storico di Brindisi.

Ricordiamo che nella stessa giornata, ci sarà un appuntamento culturale inserito nel calendario de “Il Maggio dei Libri 2026”, rassegna promossa dalla Biblioteca del Vicolo dedicata alla lettura e alla promozione culturale.

Nel corso della giornata si terrà infatti la presentazione del libro:

Ore 18:00 Biblioteca del vicolo

📚 “Tutto in una Notte – una storia insonne nel medioevo” Edito da Il Mulino

di Beatrice Del Bo – Prof.ssa Università degli studi di Milano

tutte le informazioni di Librante su www.bibliotecadelvicolo.it –> tasto dedeicato a Librante

👉 Ingresso libero.