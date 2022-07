“IL SEGNALIBRO 2022”. PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ERMAL META: “DOMANI E PER SEMPRE”

In una location bellissima, la Scalinata Virgiliana, Ermal Meta ha presentato il suo libro di esordio:”Domani e per sempre”. Un nuovo appuntamento della rassegna “Il Segnalibro”, a cura della Feltrinelli Point Brindisi, Brindisi e le Antiche Strade e il Comune di Brindisi. Ha dialogato con l’artista la giornalista Maria Di Filippo. Una storia intensa che attraversa quasi 50 anni di storia, con tanti personaggi indimenticabili e Kajan un ragazzo con uno straordinario talento musicale e la sfortuna di nascere in Albania, nel corso della seconda guerra mondiale. Più di 500 pagine ricche di avvenimenti, un libro che coinvolge immediatamente. Ermal Meta, uno dei più grandi e apprezzati cantautori di oggi, con il suo primo libro, sta riscuotendo un grande successo e il testo è già stato tradotto in altre lingue. L’entusiasmo di Ermal, nel parlare di tutto il percorso che lo ha portato a dedicarsi completamente a questo progetto ambizioso, ha contagiato il numeroso pubblico presente. Molto avvincente il racconto del suo arrivo a Brindisi quando aveva solo tredici anni e il ricordo dell’accoglienza ricevuta. Lui, come tante migliaia di albanesi, avevano dovuto lasciare la propria terra e abbandonare tutto alla ricerca della salvezza. Oggi, famoso cantante con tanti successi che hanno lasciato il segno, rivela un particolare talento con il suo libro di esordio, dove “la musica c’è non essendoci”. Ermal ha voluto, così, esprimere le sue emozioni in un modo diverso che non fosse la musica. Anna Consales