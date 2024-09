Il SILMM rende omaggio alle vittime del mare

Il SILMM – Sindacato Italiano Lavoratori Militari Marina ha partecipato

con profonda commozione alla cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime del mare, tenutasi

nella città pugliese.

A rappresentare il sindacato erano presenti il Segretario Nazionale Luigi Serinelli e il Rappresentante

della sede di Brindisi, Vito Gentile.

La partecipazione del SILMM a questo importante evento sottolinea quanto la sicurezza dei

lavoratori militari della Marina Militare Italiana sia al centro delle attività sindacali.

In mattinata, prima della cerimonia, Serinelli e Gentile si sono recati presso la tomba del Collega

Alessandro Nasta, tragicamente scomparso nel 2012 a causa di un incidente a bordo della Nave

Vespucci. Insieme ai genitori del giovane marinaio, i rappresentanti del SILMM hanno deposto un

mazzo di fiori, in segno di profondo rispetto e commosso ricordo.

La scelta di onorare la memoria di Alessandro Nasta ha un significato profondo per il SILMM.

La sua tragica scomparsa rappresenta un doloroso monito sulla necessità di garantire

condizioni di lavoro sempre più sicure per tutti i militari della Marina.

La partecipazione alla cerimonia commemorativa è stata un momento toccante per tutti i presenti. Il

SILMM, nel ringraziare il Comando di MARINA SUD per il gentile invito, rinnova il proprio

impegno a lavorare costantemente per tutelare i diritti e la sicurezza dei lavoratori della Marina

Militare Italiana.