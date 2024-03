Il sindacato Cobas ieri a Bari per le assunzioni in Sanitaservice

Assessore Rocco Palese: le assunzioni a Sanitaservice Brindisi avverranno in tempi strettissimi, le condizioni previste dalla Regione Puglia ci sono tutte.

Si è svolta ieri,20 Marzo 2024, l’audizione richiesta dal Sindacato Cobas di Brindisi e Lecce in Commissione sanità della Regione Puglia a Bari in via Gentile alla presenza dei tanti consiglieri regionali che la compongono, dell’Assessore Regionale alla sanità Rocco Palese ,per Brindisi del direttore generale Asl Brindisi Maurizio De Nuccio e dell’Amministratore Sanitaservice Francesco Zingarello, rivolta a conoscere il piano delle assunzioni in Sanitaservice ; per Brindisi il piano è stato approntato e spedito a Bari da molti mesi.

Il rappresentante del Cobas Brindisi, Roberto Aprile, ha rappresentato nel corso della audizione i contenuti della vertenza sindacale che ha riguardato gli ultimi precari covid rimasti fuori dal lavoro a settembre 2022 e che nel marzo dello scorso anno hanno subito al blocco delle assunzioni .

La Regione Puglia ha bloccato le assunzioni nella Sanità , a partire dal marzo dell’anno scorso con una delibera , fintanto che non si creavano le condizioni di stabilità economica e di un controllo di situazioni che in alcuni casi sembravano essere sfuggite di mano.

L’Amministratore di Sanitaservice Brindisi, Francesco Zingarello , ha confermato nel corso della audizione che tutte le documentazioni richieste dalla Regione sono state puntualmente inviate .

Così come prevede la delibera del marzo scorso si aspetta adesso la decisione finale , affidata alla Giunta Regionale, .

Siamo quindi ad un punto dove le parole pronunciate dall’Assessore Rocco Palese hanno finalmente la possibilità di diventare realtà per tante persone che hanno bisogno di lavorare , che hanno maturato il diritto per aver lavorato nel periodo covid e non vogliono lasciarselo sfuggire.

I precari Brindisini in tutto questo sono stati quelli ad essere più penalizzati , ma la costante discussione in tutti questi mesi con la Regione e con le direzioni locali di Asl e Sanitaservice sembra che stiano favorendo una felice conclusione per loro.

Il Cobas li ha sostenuti nel momento più difficile perché abbandonati da tutti e spera che nelle prossime settimane con la pubblicazione del bando per le assunzioni in Sanitaservice possa questa situazione vedere finalmente fine.