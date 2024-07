Il Sindaco alza la voce con Teorema: la città è troppo sporca!

Il Sindaco Giuseppe Marchionna comunica di aver convocato per le ore 16:00 di mercoledì 3 luglio la Società “AVR PER L’AMBIENTE” (già Teorema S.p.A.), per fronteggiare l’evidente emergenza rifiuti che si sta registrando in Città.

La situazione è tale per cui il decoro e l’igiene dell’abitato risultano fortemente compromessi e richiedono immediatezza ed efficacia degli interventi, per ripristinare una situazione di vivibilità consona al periodo estivo.

Il tempo fisiologico delle incertezze legate al cambio di cantiere è trascorso, per cui ci si attende con tutta l’urgenza del caso un servizio all’altezza delle aspettative, del progetto aggiudicatario della gara sulla raccolta dei rifiuti.