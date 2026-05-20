Il sindaco di Brindisi sulla comunicazione di Edison circa il deposito di Gnl

“Sono degne di ogni rispetto le ragioni prospettate da Edison che, dopo una verifica, ha considerato la mancata sussistenza delle condizioni per proseguire nell’investimento teso a realizzare l’opera a Brindisi”. Così il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha inteso commentare la notizia della rinuncia ufficiale di Edison alla realizzazione al serbatoio di Gnl. “E’ un dato oggettivo – ha proseguito il sindaco – la ‘estrema volatilità del contesto economico-finanziario, geopolitico e di mercato attuali’ come è evidente che tale situazione ha portato a un conseguente aumento dei costi, tanto che cresce sia il profilo del rischio e crea dubbi sulla sostenibilità economica del progetto”. Marchionna ha quindi concluso: “Edison non ha manifestato dubbi circa la solidità progettuale e la validità industriale dell’investimento, che intendeva realizzare a Brindisi, prendiamo atto della decisione assunta, assieme alla dichiarazione d’impegno della multinazionale, che considera il nostro come territorio ad elevata rilevanza strategica, a lavorare con le istituzioni, le imprese e le comunità locali sul versante dell’ innovazione industriale, decarbonizzazione, sviluppo economico e sociale, temi che accomunano il loro impegno agli sforzi di ogni Amministrazione locale”.