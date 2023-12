CONFERENZA DI FINE ANNO DEL SINDACO MARCHIONNA

Presso la Sala M. M. Guadalupi del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa con il Sindaco Giuseppe Marchionna per gli auguri per il nuovo anno. È stata fatta una valutazione di questi primi mesi complicati e dei problemi che sono stati affrontati e, in parte, risolti. Il 22 dicembre è stato approvato il nuovo bilancio per il 2024. È stata affrontata la vicenda dello stadio Fanuzzi. Completata la ristrutturazione di Piazza Mercato. Ristrutturazione dell’impianto di illuminazione di Parco Di Giulio. Per quanto riguarda l’Urbanistica, è stato attivato uno sportello unico per l’edilizia. Si continuano a sostenere le Case di Quartiere. Il Sindaco ha parlato anche dell’attacco ricevuto dal PD in merito alla rinuncia al finanziamento regionale per la pista ciclabile. I problemi riscontrati in Viale Aldo Moro sono evidenti. Un progetto che non poteva funzionare, ma a cui non si è rinunciato, ma piuttosto si ipotizza una strategia progettuale che ponga le basi per una fruizione effettiva da parte dell’utenza. Si cercherà di rivedere il progetto prima di riproporlo.

Il Sindaco ha ribadito l’impegno ad ascoltare la gente, così come era stato promesso. Tante sono state le segnalazioni arrivate dai cittadini, 350, e ne sono state risolte circa 170. È necessario confrontarsi su fatti seri. La sensazione è che la città sia particolarmente rancorosa.

Bisogna assolutamente trovare il senso di comunità e la speranza è che, finalmente, la città non abbia bisogno di ipotizzare strappi alle regole. Già dalla fine di gennaio la BMS sarà messa in sicurezza. Il Sindaco ha ribadito che non c’è il proposito di acquisire finanziamenti senza una reale motivazione. Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare. Per adesso il Sindaco dà ai suoi primi mesi un 6+, ma è fiducioso che la valutazione potrà sicuramente migliorare. L’incontro si è concluso con gli auguri per il nuovo anno. Anna Consales