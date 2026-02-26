Il sindaco ha nominato il Vice Sindaco e due Assessorie ha designato i componenti nel CdA del Consorzio di Torre Guaceto

Con proprio decreto in data odierna, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha provveduto alle nomine di assessori, in conseguenza delle vacanze nella giunta e a rideterminare le attribuzioni assessorili per materia.

In particolare, il sindaco Marchionna, prendendo atto delle dimissioni rassegnate il 24 febbraio dalla dott. Giuliana Tedesco, già vice sindaco e assessore a “Urbanistica e Gestione del Territorio, Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana, Riqualificazione della costa, Turismo, Impiantistica sportiva”, nonché delle dimissioni rassegnate questa mattina dal sig. Antonio Pisanelli, già assessore a “Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche dell’Unione Europea, Cooperazione internazionale”, ha nominato quale vice sindaco l’avv. Fabio Di Bello e quali assessori la Sig.ra Lucia Vantaggiato ed il Sig. Giuseppe De Maria.

In particolare all’assessore e Vice Sindaco, Fabio Di Bello, il sindaco ha conferito le seguenti deleghe assessorili: “Urbanistica e Gestione del Territorio, Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana, Riqualificazione della costa”; all’assessore Lucia Vantaggiato, sono attribuite le deleghe a “Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche dell’Unione Europea, Cooperazione internazionale”; all’assessore Giuseppe De Maria le deleghe a “Commercio, Industria e Agricoltura, SUAP, Mercati, Esposizioni e Fiere, Gemellaggi, Marketing Territoriale, Artigianato, Turismo”.

Il sindaco, inoltre, ha così rideterminato complessivamente le attribuzioni assessorili:

1. Assessore Fabio Di Bello – Vice Sindaco Urbanistica e Gestione del Territorio, Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana, Riqualificazione della costa;

2. Assessore Daniela Maglie Trasparenza ed efficienza Amministrativa, Affari legali e contratti, Risorse umane, Digitalizzazione P.A., Rapporti con il Consiglio Comunale, Legalità;

3. Assessore Cosimo Elmo Lavori pubblici, Periferie e Decoro Urbano, Edilizia residenziale pubblica, Edilizia scolastica, Strade e Contrade, Cimiteri, Trasporti e Parcheggi, CIS Contratti Istituzionali di Sviluppo, Coordinamento Progetti PNRR, Impiantistica sportiva;

4. Assessore Caterina Cozzolino Bilancio, Tributi, Economato, Lotta all’evasione, Società ed Enti partecipati, Gestione patrimonio immobiliare, Programmazione Economica;

5. Assessore Lucia Vantaggiato Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche dell’Unione Europea, Cooperazione internazionale;

6. Assessore Ercole Saponaro Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Servizi di assistenza all’infanzia, Politiche d’integrazione sociale, Politiche ed interventi per l’immigrazione, Politiche del Lavoro, Politiche abitative, Canile e dog park, Salute e benessere degli animali;

7. Assessore Giuseppe De Maria Commercio, Industria e Agricoltura, SUAP, Mercati, Esposizioni e Fiere, Gemellaggi, Marketing Territoriale, Artigianato, Turismo;

8. Assessore Livia Antonucci Tutela dell’Ambiente, Ecologia, Igiene Pubblica, Gestione Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche, Aree protette, Verde e Parchi cittadini;

9. Assessore Teodoro Scarano Sport e promozione sportiva, Cittadinanza attiva e responsabile, Servizi anagrafici ed elettorali.

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha riservato alla propria competenza le seguenti deleghe relative a: Porto, Università, Cultura, Polizia Locale, Protezione civile, nonché gli altri affari dell’Amministrazione Comunale che esulano dalle attribuzioni assessorili conferite.

Infine, il sindaco ha proceduto alla designazione di competenza del Comune di Brindisi nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, riconfermando l’avv. Vito Birgitta, quale Vicepresidente del CdA del Consorzio, ed il sig. Giampiero Epifani quale componente.