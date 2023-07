IL SINDACO INCONTRA SNAM PER TORRE ROSSA

Snam ha confermato la disponibilità a contribuire alla

realizzazione, a proprie spese, di talune opere di urbanizzazione primaria in contrada

Torre Rossa a Tuturano.

Oggi, 20 luglio 2023, il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, insieme agli

assessori Gianluca Quarta, (Lavori pubblici), Daniela Maglie (Affari generali e

contenzioso) e Antonio Bruno (Ambiente), ha incontrato i referenti regionali e nazionali

di Snam, a seguito dell’audizione della V Commissione consiliare richiesta dal

consigliere regionale Amati sulla tematica “Snam Torre Rossa”, tenutasi giovedì 13

luglio presso la Regione Puglia.

Nell’occasione si è discusso della necessità di definire un cronoprogramma degli

interventi da realizzare a Torre Rossa.

Snam ha confermato la sua disponibilità a collaborare con le strutture comunali per

definire un piano di interventi nelle zone interessate dal passaggio del gasdotto, fornendo

un suo contributo di responsabilità sociale.

Nel corso dell’incontro si è deciso che tale programma di interventi sarà sottoposto alla

valutazione dei cittadini della contrada, che da anni vivono in condizioni di disagio e di

abbandono.

Il Sindaco Marchionna si è dichiaro estremamente soddisfatto dell’esito dell’incontro,

poiché si potranno fornire risposte reali e tempestive a coloro che da tempo attendono

con ansia questi interventi.

Grazie alla collaborazione con Snam, il Comune di Brindisi è determinato a migliorare

significativamente le condizioni di vita dei cittadini di Torre Rossa, favorendo una

comunità più prospera e vivibile.