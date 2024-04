Il Sindaco: la pista ciclabile va ultimata!

Presso la Sala M. M. Guadalupi del Comune di Brindisi, il Sindaco Giuseppe Marchionna ha tenuto una conferenza stampa inerente la pista ciclabile di Viale Aldo Moro, in risposta al Consigliere Comunale Roberto Quarta. Oggetto all’ordine del giorno:”Riscontro alla interrogazione n. 30 del 15.03.2024 presentata in seno al Consiglio Comunale del 25 marzo scorso avente ad oggetto la “Pista ciclabile di Viale Aldo Moro”. Sono state focalizzate le criticità apparentemente più visibili riguardo la scelta della sede di realizzazione della pista. Al progetto non è possibile apportare modifiche salvo un esborso ulteriore extra finanziamento da parte dell’Ente, oltre alla somma del cofinanziamento già stabilito e pari a €. 150.000. Sono stati riscontrati notevoli ritardi rispetto all’esecuzione dei lavori previsti, tanto da giungere alla recessione del contratto nei confronti dell’Azienda appaltatrice. Si è dovuto procedere, quindi, all’individuazione di una nuova Ditta tra quelle che avevano partecipato al bando e, al momento, l’affidamento è temporaneamente sospeso per il vaglio delle criticità rilevate, non solo quelle oggetto della interrogazione cui il Sindaco ha risposto. È importante ricordare che la proroga rilasciata dal Ministero competente avrà termine nel mese di giugno 2024. Il Sindaco ha rilevato come sia condivisibile il malcontento dei cittadini e della parte politica che avrebbe progettato in modo diverso se consentito dalla natura del finanziamento de quo. Sono seguite le domande di alcuni giornalisti inerenti varie problematiche come i parcheggi e le eventuali vie di fuga che il Sindaco ha confermato che saranno sicuramente realizzate. Tanti i problemi per l’esecuzione della pista ciclabile che ha subito eccessivi rallentamenti e suscitato varie polemiche. Anna Consales