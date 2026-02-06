Il sindaco Marchionna alla celebrazione dei 25 anni del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto:

“Continueremo a sostenere questo punto di riferimento, un’eccellenza a livello internazionale”

“Celebriamo adeguatamente i 25 anni del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto inaugurando la sua sede brindisina in questo prestigioso Palazzo Nervegna. È la testimonianza attiva e concreta dell’importanza che noi attribuiamo a questa struttura”. Così il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna intervenendo a “Torre Guaceto, santuario della natura – 25 anni di successi nella tutela per lo sviluppo sostenibile”, manifestazione svoltasi questa mattina, venerdì 6 febbraio 2026, in occasione della celebrazione dei 25 anni del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

“Credo che questa realtà sia crescita tantissimo in questi 25 anni – ha proseguito il sindaco di Brindisi – diventando un punto di riferimento straordinario non solo per la Puglia, ma anche per ambiti molto più ampi. Di tutto questo – ha aggiunto – non possiamo che essere felici e per questo continueremo a sostenere l’attività di Torre Guaceto, che ormai rappresenta un punto di riferimento nazionale, ma vorrei dire anche internazionale rispetto alla gestione di aree protette, sia terrestri sia marine avendo raggiunto un livello di eccellenza che tutti ci riconoscono”.