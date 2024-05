Il Sindaco Marchionna ha presentato ufficialmente Chris Torch

Presso il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, Brindisi, il Sindaco Giuseppe Marchionna ha presentato ufficialmente Chris Torch, Direttore del dossier di candidatura per “Brindisi Capitale Italiana della Cultura 2027”. Un tempio, un luogo particolare per sottolineare l’eccezionalità della conferenza. È stato scelto un personaggio importante, con grande esperienza in ambito di politiche interculturali, che ha fatto parte della direzione artistica per le candidature vincenti a Capitale europea della Cultura di Matera 2019, Rijeka 2020 e per Timisoara 2021. Sicuramente una scelta vincente e la chiara dimostrazione che la città di Brindisi si sta muovendo senza lasciare niente al caso per un progetto importante, un’occasione imperdibile. Un esperto culturale di grande spessore, un uomo che ha già dimostrato grandi capacità e che, sicuramente, saprà come muoversi nei prossimi mesi. Sarà importante coinvolgere tutti, a partire dagli studenti, perché l’economia della conoscenza è l’economia del futuro. L’intento è quello di lasciare le condizioni per un futuro che i giovani possono cambiare e le scuole sono la base di tutto. Se lasciamo solo pessimismo ai nostri giovani, non si conclude niente. È il processo di cambiamento della città che verrà portato avanti comunque, che si vinca o si perda. Brindisi, per Chris, è una città da conoscere, con grandi possibilità. Una città contemporanea che ha la capacità di affrontare tante sfide con ottimismo. Un nuovo modello di sviluppo della città attraverso la cultura e la creatività innata. Chris Torch, che in questi giorni ha potuto fare un primo sopralluogo nella nostra città, è rimasto affascinato dal porto e dai monumenti che ha visitato con molto interesse ed ha accettato con convinzione l’incarico. Sarà un lavoro di squadra, perché è necessario impegnarsi insieme per un progetto così prestigioso che coinvolgerà tutti. Brindisi 2027 potrà essere una grande e imperdibile occasione! Anna Consales