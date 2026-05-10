Il sindaco Marchionna: “La Gazzetta del Mezzogiorno ci seguirà nel percorso straordinario che stiamo cercando di mettere in campo”.

“Auguro ancora molte centinaia di anni di vita alla Gazzetta del Mezzogiorno per il servizio che ha reso, e continua a rendere, a tutti i cittadini pugliesi”. Con questi indirizzi augurali, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, nel pomeriggio di ieri, 9 maggio 2026, ha concluso il suo intervento all’inaugurazione di “è Brindisi”, mostra allestita a Palazzo Nervegna dallo storico quotidiano interregionale e visitabile fino a lunedì 8 giugno prossimo.

Ricordando il suo primo contatto con il giornale avvenuto in età scolare presso la sala da barba del suo genitore – “perché allora i saloni dei barbieri avevano l’obbligo di mettere a disposizione dei loro clienti il giornale quotidiano” – Marchionna ha ricordato come sessant’anni addietro “La Gazzetta del Mezzogiorno” fosse “l’unico giornale regionale che esistesse”. “Questo dà il senso della storicità di questa presenza sul territorio – ha osservato il Sindaco di Brindisi -, perché ha seguito l’evoluzione della Città. Una Città che di evoluzioni e involuzioni – ha proseguito Marchionna -, purtroppo ne ha conosciute tante. Ma adesso stiamo lavorando tutti insieme affinché si apra un nuovo ciclo di sviluppo per Brindisi. Uno sviluppo che sia diverso, più qualificato e più significativo e – ha concluso – sono convinto che La Gazzetta del Mezzogiorno ci seguirà nel percorso straordinario che stiamo cercando di mettere in campo”.