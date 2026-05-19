Il sindaco Marchionna nel 14° anniversario della strage del “Morvillo Falcone”:“In questa città, Melissa non è mai morta e non morirà mai”

Affermando davanti ai microfoni e alle telecamere degli operatori dell’informazione che “Melissa è un simbolo che non verrà mai meno” e che “continueremo a sostenere queste iniziative e questo ricordo”, nella mattina di oggi, martedì 19 maggio 2026, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha anticipato i temi della giornata, nel corso della quale si fa memoria dei tragici momenti di 14 anni addietro, quando, a seguito dell’esplosione di una bomba artigianale davanti all’allora Istituto “Morvillo Falcone”, morì la studentessa Melissa Bassi mentre almeno altre dieci persone riportarono ferite anche gravi.

“Ricordiamo una ragazzina che si affacciava con molto entusiasmo alla sua vita – ha aggiunto – e noi abbiamo il dovere non solo di commemorarla ogni anno, ma di portarla nei nostri cuori quotidianamente, perché lei ormai è un simbolo di quello che è la resistenza di questa città alla violenza, alla prevaricazione e alla follia”.

Nel corso della commemorazione ufficiale, quindi, il sindaco Marchionna ha inteso porgere una riflessione su altri episodi recenti di follia omicida: “La tragedia di Melissa mi è stata anticipata, sabato pomeriggio, quando ho saputo di un altro soggetto poco lucido, che ha seminato terrore e drammi nel centro di Modena. La prima idea, che mi è balenata in mente, è stata proprio quella di Melissa, perché ancora oggi, a distanza di quattrodici anni, non c’è una possibilità razionale di riuscire a comprendere le motivazioni, che hanno potuto muovere in maniera così drammatica e assassina una mano nei confronti una giovane inerme”. “Per noi Melissa è un simbolo – ha proseguito Marchionna -: lo so che non era cittadina di Brindisi, ma noi l’abbiamo adottata e lo abbiano fatto sin dal primo momento, dedicandole il parco del Cillarese, intitolato al 19 maggio, giorno della sua fine dell’esistenza terrena. Per noi – ha proseguito il sindaco di Brindisi – lei è, come dice S. E. il Prefetto, un simbolo di resilienza, di capacità dei giovani di questa città di andare avanti contro ogni volontà, che tende a limitare la loro libertà, la loro gioia di vivere, la loro speranza nel futuro. Per questo, in questa città, Melissa non è mai morta e non morirà mai”.

E il sostegno alle iniziative, delle quali il sindaco parlava in esordio, è avvenuto a conclusione della manifestazione, in maniera visibile, con la firma del protocollo d’intesa, al quale aderiscono anche l’Istituto “Morvillo Falcone – Bassi”, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Provincia di Brindisi, Tourette Italia ETS, il Tavolo provinciale Autismo, la Società Cooperativa Sociale Socioculturale, la ASL Brindisi, l’Irccs “Eugenio Medea”, per l’attività dello Sportello Autismo denominato “Blue Heart”, operativo presso il “Morvillo Falcone – Bassi”, ampliato con l’attivazione dello “Sportello d’ascolto sulla Sindrome di Tourette” a supporto delle famiglie, dei docenti e degli studenti.