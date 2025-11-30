Il sindaco Marchionna sull’apertura straordinaria del lungomare interno alla Base Navale:  “La conferma di uno speciale rapporto tra Città e Marina Militare”

“L’apertura straordinaria del lungomare interno alla Base Navale della Marina Militare di Brindisi si sta rivelando un successo – ha dichiarato in queste ore il sindaco Giuseppe Marchionna -. La simbiosi tra Città e Marina Militare, infatti, vive oggi un momento particolare, reso ancor più bello dalle favorevoli condizioni meteorologiche, che incoraggiano la riscoperta di un angolo poco conosciuto dai Brindisi. Oggi stiamo avendo la possibilità di ammirare in tutta la sua particolare conformazione e, diciamo pure, in tutta la sua bellezza, l’articolarsi del Seno di Ponente del porto interno. Un’occasione in più, vista la partecipazione – ha concluso Marchionna –, per incoraggiare la Marina Militare a favorire ulteriori momenti di incontro con i cittadini, che certamente apprezzeranno tali nuove iniziatiche, capaci di rendere ancor più visibile quel rapporto tra Istituzioni, che ha sempre caratterizzato la storia delle relazioni tra Comune e Marina Militare”.