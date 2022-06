IL SINDACO SMEMORATO….INSIPIEGABILE AMNESIA SUL PROGETTO DI UN  DEPOSITO COSTIERO CARBURANTI (ALTAMENTE INQUINANTI)  E PRONTO AD ALZARE LE BARRICATE CONTRO IL DEPOSITO COSTIERO DI GNL  (GREEN)

Desta non poca meraviglia il fatto che il sindaco Rossi, la sua Amministrazione, e tutte quelle associazioni ambientaliste pronte ad alzare barricate a nuovi investimenti in ambito energetico (e non solo) abbiano rimosso dalla loro attenzione, almeno sino ad oggi, il progetto di un deposito costiero carburanti da 27.000 m3 a ridosso di Costa Morena autorizzato recentemente dal MISE. Su questa vicenda è calato un lungo e preoccupante silenzio, forse provocato da inspiegabili vuoti di memoria. Inspiegabili perché poco lontano da li nascerà un altro deposito costiero di GNL della società EDISON, combustibile green di transizione energetica sicuramente meno impattante e pericoloso di quello carburanti, contro il quale il sindaco Rossi, la sua amministrazione e le varie associazioni ambientaliste hanno attivato una incessante azione ostruzionistica, minacciando ricorsi giudiziari, sino a chiedere al Presidente Emiliano la non concessione dell’accordo Stato-Regioni (cosa non successa), lasciapassare definitivo alla costruzione del deposito costiero di GNL in questione. Oltre che un parere negativo ed osservazioni in sede di VIA rispettivamente da parte del Comune e di alcune associazioni ambientaliste, tra l’altro depositate nel lontano 2015, poi è calato un silenzio assordante. Cosa faranno ora il sindaco Rossi, la sua Amministrazione e le sempre verdi associazioni ambientaliste? Scenderanno in piazza con striscioni e bandiere arcobaleno a protestare contro il deposito carburanti della Brundisium spa? Proporranno ricorso giudiziario avverso l’autorizzazione unica rilasciata dal MISE? Chiederanno a gran voce al Presidente Emiliano di bloccare l’accordo Stato-Regioni propedeutico all’avvio del progetto in questione? E nell’eventualità il Presidente Emiliano desse parere positivo, proporranno ricorso giudiziario avverso tale decisione? La Città, come i vari investitori e gli operatori portuali (e non solo) sono davvero curiosi di sapere quali azioni verranno messe in atto dal Sindaco Rossi. Altrimenti ed evidentemente tutti i depositi costieri sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri, volendo ricordare la Fattoria degli animali di orwelliana memoria.