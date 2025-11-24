Il sostegno di Confcommercio Brindisi a “Viva Vittoria”

Il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo e la Presidente di Terziario Donna Mary Strabace hanno ricevuto le coperte di “Viva Vittoria” a seguito della donazione effettuata nei confronti della stessa Associazione. Alla cerimonia di consegna erano presenti le referenti del progetto Stefania Rescio e Filomena Pomes D’Agnano.

“Abbiamo voluto sostenere questa iniziativa – ha affermato il Presidente Corciulo – perché ‘Viva Vittoria’ ha svolto anche a Brindisi una funzione particolarmente efficace per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne”.

Il ricavato è stato destinato ai centri antiviolenza “Crisalide”, “Io donna” e “Ricomincio da me”.