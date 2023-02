IL SOTTOSEGRETARIO DELLE NAZIONI UNITE A BRINDISI

Prima giornata questa sera della visita a Brindisi del Sotto-Segretario Generale ONU per il Supporto Operativo, Atul Khare, accompagnato dal Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, Ambasciatore Maurizio Massari. ‘previsto un programma denso di attività per queste due importanti giornate, a partire dall’aperitivo di benvenuto con i vertici istituzionali, ospitato nel pomeriggio dal Comune di Brindisi nella magnifica cornice della Sala del Capitello di Palazzo Nervegna. In serata si è tenuto il concerto dell’Orchestra del Nuovo Teatro Verdi, “Brindisi for the United Nations”, presso l’omonimo Teatro, e sotto la direzione del Maestro Miceli. A ricevere l’alto funzionario dell’ONU e’ stato il sindaco Riccardo Rossi, alla presenza del Prefetto Michele La Iacona e delle più alte autorità civili e militari del territorio. In queste due giornate si parlerà dell’implementazione delle attivita’ in essere nella base Onu di Brindisi e della possibilità di ampliare l’offerta formativa della Scuola Europea che esiste gia’ a Brindisi.