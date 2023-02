IL SOTTOSEGRETARIO GENERALE ONU ATUL KHARE INCONTRA LA HAPPY CASA BRINDISI

INCONTRO IN PROGRAMMA LUNEDÌ 27 FEBBRAIO ALLE ORE 16:00 PRESSO LA BASE UNGSC DI BRINDISI.

Il sottosegretario generale dell’ONU Atul Khare, in occasione della visita a Brindisi in programma a fine febbraio, incontrerà una rappresentanza di giocatori e dirigenti della Happy Casa Brindisi come espressione d’eccellenza del territorio.

Il rappresentante del dipartimento di supporto operativo delle Nazioni Unite raggiungerà la città di Brindisi domenica 26 febbraio e incontrerà la squadra lunedì 27 febbraio nell’evento organizzato presso la Base UNGSC in piazza Del Vento a Brindisi alle ore 16:00.

Accompagnato dall’ambasciatore Maurizio Massari – rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York – il diplomatico indiano Atul Khare visiterà il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite di Brindisi, una struttura che fornisce sostegno nei settori della logistica, dell’informatica e delle telecomunicazioni a tutte le operazioni ONU, oltre che un centro di eccellenza e di innovazione per la gestione del loro impatto ambientale.

L’incontro è accessibile alla stampa, previa comunicazione via mail fornendo i nominativi ai seguenti indirizzi: estrella@un.org – ufficiostampa@newbasketbrindisi.it