IL “SUDES TRIO” IN CONCERTO PER “VERDI IN CITTÀ”

Nell’ambito della Rassegna “Verdi in Città”, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno di Enel in qualità di main sponsor e la partecipazione del Museo Archeologico “Ribezzo”, in piazza Duomo, Brindisi, nello spazio antistante il Museo Archeologico “Ribezzo”, è andato in scena il “SudesTrio”. Un trio molto talentuoso formato da Vince Abbracciante alla fisarmonica, Giorgio Vendola al contrabasso e Fabio Accardi alla batteria. I tre musicisti riescono a fondere i loro strumenti in un suono unico, una visione musicale condivisa da tanti anni di collaborazioni artistiche. Un repertorio importante, composizioni originali che spaziano fra jazz, tango, samba e colonne sonore. Vince Abbracciante è la nuova stella della fisarmonica in Italia, dotato di una tecnica notevole, riesce a padroneggiare la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale. Giorgio Vendola nel suo percorso formativo ha abbracciato diversi generi e stili musicali, soffermandosi in particolare modo sul jazz. Fabio Accardi è batterista, compositore e arrangiatore con oltre trenta album come sideman e quattro come leader. Tre musicisti molto famosi ed apprezzati che hanno dato vita ad un concerto veramente entusiasmante. Il numeroso pubblico ha molto apprezzato i virtuosismi dei tre artisti e, al termine del concerto, è stato richiesto più di un bis. Una serata speciale, un coinvolgimento musicale ad alto livello. Anna Consales