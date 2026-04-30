Il Tar di Lecce annulla l’aggiudicazione di un locale di piazza Mercato

Si registra una svolta in riferimento alle polemiche riguardanti l’aggiudicazione di un locale commerciale in piazza Mercato da parte del Comune di Brindisi. Il Tar di Lecce, infatti, ha accolto il ricorso presentato dalla società Pastry Academy srls che aveva partecipato alla gara d’appalto per quel locale, poi assegnato ad Alessandro Quarta. I giudici amministrativi hanno accolto le tesi della ricorrente riferite alla illegittimità dell’aggiudicazione per l’assenza dei requisiti professionali di chi poi si è aggiudicato il locale. Il Comune di Brindisi, parte soccombente nel giudizio, avrà la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato.