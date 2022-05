IL TARANTISMO,  UN RITO CHE CURA. TUTTO PRONTO PER L’ EVENTO ODIERNO

La musicoterapia, la danzaterapia, la cromoterapia e l’aromaterapia, considerati oggi modernissimi rimedi contro i nostri mali hanno in realtà radici molto antiche e proprio in Puglia possono essere ritrovate nel fenomeno del tarantismo dove musica, colori e profumi, all’interno di una comunità accogliente e partecipe, aiutavano il disagiato a liberarsi dai propri malesseri interiori. Se è vero che oggi il fenomeno del tarantismo e il simbolico ragno sono scomparsi, è anche vero che tali malesseri sono ancora presenti nella società moderna, seppure sotto forme diverse. Per questo siamo profondamente convinti che è ancora attuale il forte valore curativo della musica e della danza ma soprattutto della comunità che ci sorregge e non ci fa sentire soli, perché “ci balli sulu nu te puei curare”.

In sostanza, è questo il senso “ del viaggio dentro il tarantismo pugliese “ con l’ attesissimo evento IL TARANTISMO UN RITO CHE CURA, che si svolgerà sabato 14 maggio presso La Casa del Popolo a Brindisi, in Via Porta Lecce alle ore 18.

Sandra Taveri, Daria Falco e Bruno Galeone ospiteranno il musicista Massimiliano Morabito, in una serata che sicuramente avrà un significativo e coinvolgente impatto sui partecipanti, su chi emotivamente apprezza i valori dell’ arte, della cultura, della musica .

Si analizzeranno alcune delle principali interpretazioni sul fenomeno: da Kircher a Serao, da De Martino a Rouget e Lapassade, e si visioneranno video rari e inediti, alcuni frutto di una costante ricerca sul campo. Sarà straordinario riflettere su come testimonianze scritte nei secoli passati siano ancora presenti negli “archivi viventi, ” e come l’oralità popolare possa ancora oggi svelare antichi saperi.

Mostratemi come danza un popolo e’ vi dir se la sua civiltà è malata o in buona salute. (Confucio)

Sandra Taveri, Daria Falco, Bruno Galeone