IL TEATRO VERDI HA SALUTATO IL NUOVO ANNO CON UN BELLISSIMO CONCERTO

Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ha voluto salutare il nuovo anno con l’Orchestra da Camera di Lecce e del Salento, diretta dal M° Eliseo Castrignanò, con professori con esperienza ultradecennale provenienti da diverse formazioni. Un augurio musicale particolarmente importante in un periodo come quello che stiamo vivendo. Vedere il teatro vivo, con tante persone, è sicuramente un segno di speranza di poter tornare ad una normalità di cui tutti sentiamo un estremo bisogno. Ovviamente sono state rispettate tutte le norme per contrastare il contagio da covid. La serata è stata presentata dal giornalista Antonio Celeste. Il repertorio di musiche di Johann Strauss jr. è stato molto apprezzate dal pubblico. La cultura, nonostante tutto, non è mai andata in letargo e tornare ad assistere a spettacoli nel nostro teatro è un importante segno di ripresa. La situazione non è facile, ma dobbiamo continuare a credere che le cose potranno migliorare. Anna Consales