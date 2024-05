Il Tecnico Economico dell’IISS Epifanio Ferdinando vincitore di due concorsi 

La suggestiva cerimonia di premiazione del concorso in memoria dell’imprenditore « dott. Eugenio Martucci », indetto dal Rotary club Valle d’Itria e Rosamarina, e svoltasi nella splendida cornice del “Palace Hotel”di Ostuni, ha decretato il secondo posto ex æquo a Carmelo Vecchio della classe 4 A turismo e ad un’alunna del Tecnico Monnet di Ostuni. La commissione composta da autorità rotariane ha premiato l’elaborato per l’originalità ed i suggerimenti operativi al fine di realizzare un turismo sostenibile, rispettoso della centralità della persona. Questa borsa di studio non è il solo premio conquistato, infatti, un altro importante riconoscimento alla classe quarta dell’indirizzo turistico è stato assegnato durante una conferenza on Line nella quale sono intervenute, da tutta Europa, le diciassette scuole di ogni ordine e grado, che su centonovanta partecipanti al concorso indetto dall’ AEDE, sono state insignite del premio” Ambasciatori d’Europa 2024”. Grande soddisfazione per la comunità scolastica,per le famiglie e per le docenti professoresse Sabrina Spagnolo e Veronica Terragno che si sono spese per la partecipazione a questi concorsi . Il dirigente scolastico ing. Mario Palmisano Romano ha affermato : « Sono lodevoli le iniziative che coinvolgono attivamente gli studenti in un percorso dinamico e propositivo. La nostra scuola é sempre attenta a valorizzare i talenti dei nostri studenti »