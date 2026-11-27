Col patrocinio della Provincia di Brindisi, del Comune di Brindisi e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Confesercenti Brindisi e Impresa donna, con la collaborazione dell’associazione Demetra per la Vita e di Brindisi tra Terra, Cielo e Mare, hanno organizzato nel pomeriggio di giovedì, presso una sala del Museo Ribezzo di Brindisi, uno spazio al benessere, alla consapevolezza e alla valorizzazione delle risorse femminili. C’è’ stato, infatti, un incontro laboratoriale ed esperienziale sul tema «Il Tempo di Essere – La Cura di Sé come risorsa per Donne in Azione», su impulso e ideazione della dott.ssa Gabriella Gravili. Si tratta quindi di un laboratorio esperienziale di Mindfulness MBSR (Riduzione dello Stress basata sulla Consapevolezza) per riscoprire il valore della consapevolezza, della presenza e del benessere personale. L’iniziativa è inserita nel programma OFF del Festival nazionale L’Eredità delle Donne 2026. Il progetto nasce da una riflessione concreta che attraversa la vita di tante donne: essere costantemente presenti per gli altri, nella famiglia, nel lavoro e nella comunità, può comportare il rischio di trascurare i propri bisogni, le proprie energie e il proprio benessere. Da qui la volontà di proporre un’esperienza diversa: due ore per fermarsi, ascoltarsi e recuperare uno spazio di attenzione verso sé stessa.