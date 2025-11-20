Il tuo voto conta: ANCE Brindisi richiama i cittadini alla partecipazione. Il valore della partecipazione democratica

In occasione della prossima consultazione elettorale regionale, ANCE Brindisi ritiene opportuno richiamare l’attenzione sull’importanza della partecipazione al voto quale elemento essenziale della vita democratica.
L’esercizio del diritto di voto rappresenta infatti lo strumento attraverso cui ogni cittadino contribuisce in modo diretto alla definizione degli indirizzi che orienteranno lo sviluppo del territorio nei prossimi anni.
Come soggetto rappresentativo del settore delle costruzioni, impegnato attivamente nella crescita economica e sociale della provincia di Brindisi, ANCE sottolinea come la solidità delle istituzioni democratiche si fondi anche sulla responsabilità individuale di esprimere una scelta consapevole.
La volontà di decidere da chi farsi rappresentare costituisce un principio cardine della democrazia e deve prevalere su ogni forma di disillusione nei confronti della politica.
L’astensione, al contrario, rischia di indebolire il processo decisionale e di delegare ad altri la definizione di scelte che incidono su lavoro, infrastrutture, sostenibilità, servizi e prospettive delle future generazioni.
In questa fase, segnata da un diffuso clima di incertezza e da un generale calo di fiducia, ANCE Brindisi evidenzia il valore della partecipazione come segnale di attenzione e responsabilità civica.
Un’ampia affluenza alle urne costituisce inoltre un forte stimolo per la politica, richiamandola a un maggiore impegno, a una più elevata qualità dell’azione amministrativa e a una crescente attenzione verso le esigenze reali delle comunità locali.
ANCE Brindisi invita pertanto i cittadini ad esercitare pienamente il proprio diritto di voto, riconoscendolo come un gesto fondamentale per la tutela del bene comune e per la costruzione di un futuro più equilibrato e responsabile per la Puglia.