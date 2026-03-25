“Il valore che tiene insieme i territori”: CSV Brindisi Lecce e Terzo Settore come infrastruttura sociale del Salento e della Puglia

Venerdì 27 marzo presso Masseria Tagliatelle un confronto strategico promosso dal CSV Brindisi Lecce. Al centro del dibattito la coesione sociale, le alleanze con la Pubblica Amministrazione e i nuovi Cantieri di Antimafia Sociale 2.0

Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 16:30, presso Masseria Tagliatelle (Via del Ninfeo, Lecce), il Centro di Servizio per il Volontariato Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS promuove un importante momento di confronto dedicato al ruolo strategico del Terzo Settore nello sviluppo dei territori.

In un tempo in cui le comunità sono chiamate a fronteggiare trasformazioni sociali, economiche e culturali profonde, il volontariato organizzato si conferma non solo risposta ai bisogni, ma vera e propria infrastruttura sociale capace di generare coesione, innovazione e sviluppo locale. È questo il cuore del convegno “Il valore che tiene insieme i territori”, che riunirà istituzioni regionali, rappresentanti nazionali e regionali del Terzo Settore, mondo accademico ed esperti.

Ad aprire i lavori sarà Luigi Conte, Presidente del CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS, con una relazione dedicata al ruolo dei CSV come infrastruttura per lo sviluppo del volontariato. Interverranno, tra gli altri, Chiara Tommasini, Presidente di CSVnet, Cristian Casili, Vicepresidente Regione Puglia, Assessore al Welfare, Sport e Politiche Giovanili, Silvia Miglietta, Assessore alla Cultura e Conoscenza, Regione Puglia, Davide Giove, Portavoce del Forum Terzo Settore Puglia, Sarah Siciliano Docente DSUS – Università del Salento e Rino Spedicato, referente regionale CSV per FQTS – Formazione Quadri Terzo Settore. Modera Antonella Nicolì, Sociologa, consigliera del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento ets.

Il confronto metterà al centro temi decisivi: la programmazione sociale e l’alleanza strategica tra Pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore, le opportunità regionali per gli ETS – tra cui i Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale 2.0 – il contributo del volontariato alla coesione democratica dei territori e il valore della formazione come leva di rafforzamento strutturale.

«Il Terzo Settore non è un attore accessorio delle politiche pubbliche, ma un partner strategico per lo sviluppo della Puglia – dichiara il presidente Luigi Conte –. I CSV svolgono una funzione essenziale: accompagnano, connettono, rendono possibile. Oggi più che mai è necessario riconoscere e rafforzare questa infrastruttura sociale che tiene insieme i territori, valorizzando le energie generative delle comunità e trasformandole in progettualità concreta e duratura».

L’incontro rappresenta un’occasione concreta per approfondire strumenti e opportunità regionali, condividere esperienze e rafforzare alleanze, entrando in un ecosistema di relazioni, competenze e visione comune.

Al termine dei lavori è previsto un aperitivo di networking.

Info: 0831.515800 –

Partecipazione gratuita. Per iscriversi è sufficiente inquadrare il qc della locandina