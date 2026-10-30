Il valore dell’altruismo: encomio della Regione Puglia e di Tommaso Gioia ai bagnini eroi di Ostuni

Cerimonia nella Sala dei Sindaci di Palazzo di Città per celebrare il salvataggio compiuto il 13 agosto sulla spiaggia di Santa Lucia. Il consigliere regionale del gruppo Prossima ha proposto e consegnato le targhe istituzionali, alla presenza della commissaria straordinaria Erminia Cicoria e dei rappresentanti delle istituzioni.

OSTUNI (BR), 30 OTTOBRE 2026 – Un gesto di coraggio e altruismo che diventa esempio per l’intera comunità. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 ottobre 2026, nella Sala dei Sindaci di Palazzo di Città a Ostuni, si è svolta la cerimonia di conferimento di un riconoscimento istituzionale ad Angelo Marzio e Joel Saponaro, i due bagnini protagonisti del salvataggio avvenuto lo scorso 13 agosto sulla spiaggia di Santa Lucia.

​A proporre e attribuire le targhe della Regione Puglia è stato il consigliere regionale del gruppo Prossima, Tommaso Gioia, che ha voluto valorizzare pubblicamente l’intervento dei due giovani, capaci di agire con prontezza e determinazione in una situazione di pericolo, mettendo la propria professionalità al servizio della vita umana.

​Alla cerimonia ha partecipato la commissaria straordinaria del Comune di Ostuni, Erminia Cicoria, che ha accolto i presenti facendo gli onori di casa. Presenti anche i delegati del prefetto, Dott.ssa Angela Barbato, e del questore, l’ispettore Tamborrino della Polizia di Stato, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un episodio che ha messo in luce il valore del senso civico e della solidarietà.

​Il riconoscimento nasce da quanto accaduto il 13 agosto scorso, quando, sulla spiaggia di Santa Lucia, Angelo Marzio e Joel Saponaro sono intervenuti per salvare una persona in difficoltà tra le onde: un intervento che ha richiesto sangue freddo, coraggio e capacità di agire tempestivamente, trasformando il loro impegno professionale in un gesto concreto di altruismo. La cerimonia di Ostuni ha voluto così dare risalto a una storia che, pur lontana dai grandi riflettori nazionali, racconta il valore di chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza degli altri, spesso senza cercare visibilità o riconoscimenti.

​«Ci sono storie che non fanno notizia sui grandi canali nazionali, ma che raccontano il volto migliore della nostra terra», ha dichiarato il consigliere regionale Tommaso Gioia (Prossima) nel corso dell’iniziativa. «Nel momento del pericolo, quando bisognava agire per salvare una vita tra le onde, loro sono intervenuti con freddezza e generosità, dimostrando cosa significa davvero avere senso civico e proteggere gli altri. La politica ha il dovere di esserci, certo. Ma ha soprattutto il dovere di fermarsi, accendere i riflettori e dire grazie a chi, senza telecamere e senza calcoli, custodisce i valori più veri della nostra Regione». Gioia ha infine ribadito di aver voluto fortemente il conferimento del riconoscimento istituzionale, per attribuire il giusto valore all’azione dei due giovani.

​La consegna delle targhe della Regione Puglia rappresenta un momento di riconoscenza pubblica nei confronti di due ragazzi che hanno dimostrato quanto siano importanti la preparazione, il senso di responsabilità e la disponibilità ad aiutare gli altri. A Ostuni, la cerimonia ha riportato al centro dell’attenzione il valore dei gesti concreti che possono fare la differenza nei momenti più difficili, offrendo un messaggio chiaro anche alle nuove generazioni: il coraggio non ha bisogno di clamore, ma si manifesta nella capacità di intervenire nel momento del bisogno, perché il valore di un gesto si misura soprattutto nella vita che contribuisce a proteggere.