IL VALORE DI RICCHEZZE NATURALISTICHE COME L’OASI DEL CILLARESE

L’importanza del rilancio del turismo rurale di Brindisi e della provincia, con la promozione delle ricchezze naturalistiche come l’Oasi del Cillarese , area naturalistica incantevole e di grande importanza per la fauna che vi vive e nidifica , e allo stesso tempo l’importante ruolo del bacino che rende mite la zona aiutando le colture circostanti. Da non dimenticare la bella passeggiata che appunto va dall’ oasi passando dalla Masseria Cillarese che ha dato il nome all’oasi e alla contrada percorrendo la vecchia strada per Mesagne dove si può ammirare Masseria Casignano e via via alla scoperta di altri antichi insediamenti e tipiche edicole votive rurali.

Nella speranza che queste zone vengano conservate e valorizzate come ulteriore nota d’interesse turistico per la nostra città.

A.Guadalupi

Tenute Guadalupi