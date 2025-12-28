Il Vescovo Giovanni Intini ha celebrato la S. Messa per la chiusura a livello diocesano del Giubileo



Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, si è tenuta una Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, S. E. R. Mons. Giovanni Intini, per la chiusura a livello diocesano del Giubileo, mentre la chiusura ufficiale del Giubileo in Vaticano sarà il 6 gennaio 2026 con la chiusura della Porta Santa di San Pietro. In una Cattedrale affollata da tanti fedeli si è vissuto un momento importante, nella ricorrenza della Festa della Santa Famiglia di Nazareth, con profonda gratitudine per l’anno Santo che ci è stato donato. La celebrazione è stata arricchita dai canti del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” diretto dal M° Alessio Leo. Una serata importante per il Vescovo che proprio oggi ha festeggiato il suo compleanno. Tantissimi auguri Eccellenza dalla redazione di brindisitime! “Continuiamo ad essere, nella vita di ogni giorno, sempre segni di speranza nel mondo!-(Leone XIV)”. Anna Consales