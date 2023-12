IL VESCOVO INTINI HA CELEBRATO LA MESSA DEL NATALE CON “OLTRE L’ORIZZONTE”

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, ha celebrato la Santa Messa del Natale con i ragazzi, le famiglie, gli operatori e i volontari di “Oltre l’Orizzonte”, la cooperativa che si ispira ai principi della solidarietà e della collaborazione grazie all’impegno non solo dei volontari e degli operatori, ma anche dei famigliari degli utenti. Il centro offre la possibilità di seguire attività lavorative che possono valorizzare l’impegno dei ragazzi attraverso la realizzazione di un “prodotto finito proposto al mercato”, il cui ricavato contribuisce all’autofinanziamento. La cooperativa sociale “Oltre l’Orizzonte” venne costituita il 22 dicembre del 1992 a Brindisi da un gruppo di genitori dell’associazione Genitori de “La Nostra Famiglia” per prendersi cura dei disabili che, per raggiunti limiti di età, non potevano più essere accolti nelle strutture de “La Nostra Famiglia”, ma anche nella scuola media superiore. L’appuntamento annuale della Santa Messa di Natale è l’occasione per festeggiare con la Cittadinanza l’Anniversario della Fondazione, un momento di unione e serenità. Dopo la celebrazione, è seguito un momento conviviale che l’Arcivescovo ha fortemente voluto condividere con tutta l’Associazione. Natale è il momento più adatto per riflettere sull’attenzione ai disabili, sulla cura, sulle relazioni umane vere, perché noi a Natale celebriamo Dio che ha voluto farsi uomo. Bisogna avere un’attenzione verso tutte le realtà umane, soprattutto quelle fragili che hanno bisogno di cura e di sostegno. È il primo Natale di S. E. Mons. Intini nell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e la redazione di Brindisitime vuole augurargli di trascorrere le festività in serenità. Anna Consales