Il Vespa Club Brindisi ha presentato il libro “Vespiste e motocicliste”

Andare su una Vespa o su una qualsiasi moto e’ segno di libertà, una conquista e un desiderio che accomuna tutti. In particolare modo le donne degli anni ‘70 e ‘80. E ancora oggi si ha voglia di farsi accarezzare il volto dal vento contrario per assorbire vitalità’ e forza, oltre che libertà. Questo il senso dell’evento che si e’ svolto nel pomeriggio, presso Kia Piaggio, in contrada Piccoli, dove il neonato Vespa club Brindisi ha accolto la scrittrice e giornalista Paola Scarsi che ha presentato il suo libero “Vespiste e motocicliste – donne con una marcia in più’”. Un viaggio negli anni passati e un racconto delle proprie esperienze dei propri viaggi fatto in sella ad una Vedpa o ad una moto. Testimonianze, incontri, aneddoti del mondo Vespa o moto al femminile. Ha presentato la serata il collega Antonio Portolano, alla presenza dei soci del Vespa Club e ai responsabili della concessionaria.