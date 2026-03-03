Il Vespa Club Brindisi si presenta alla città: cultura, turismo e solidarietà

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Vespa Club Brindisi, costituita lo scorso febbraio, si presenta ufficialmente alla stampa e alla città domenica 8 marzo alle ore 9.30 nella prestigiosa e suggestiva cornice della Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, in via Duomo 20 a Brindisi.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, l’assessore al Turismo Giuseppe De Maria e l’assessore allo Sport Teodoro Scarano, a testimonianza della vicinanza e del sostegno dell’Amministrazione comunale verso un’iniziativa che unisce passione, aggregazione e promozione del territorio.

L’incontro nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di tutti gli appassionati della Vespa e invitarli ad aderire al neocostituito Club che, a poche settimane dalla sua fondazione, ha già raggiunto circa 80 soci: un risultato significativo per una realtà così giovane, che testimonia il forte entusiasmo e il radicamento della passione per la storica due ruote sul territorio.

La mattinata sarà anche un momento di festa e condivisione, con la consegna ufficiale delle tessere sociali 2026 ai soci. Un gesto simbolico ma concreto, che suggella l’ingresso del sodalizio brindisino, avvenuto lo scorso 3 febbraio, nella grande famiglia del Vespa Club d’Italia, realtà che riunisce oltre 90.000 iscritti e 621 club distribuiti su tutto il territorio nazionale e che sancisce l’avvio delle attività del Club e rafforza il senso di appartenenza alla grande famiglia vespistica.

Il Vespa Club Brindisi nasce con l’obiettivo di riunire gli amanti dell’iconica due ruote, simbolo intramontabile di stile e libertà, ma anche con una mission più ampia: promuovere il territorio brindisino attraverso eventi, raduni, tour ed iniziative capaci di valorizzare le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche della città e della provincia e la solidarietà.

Attraverso la passione per la Vespa, il Club intende diventare un punto di riferimento per cittadini, appassionati e turisti, contribuendo attivamente alla crescita sociale e turistica del territorio

