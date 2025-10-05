Il viaggio di Marco Cavallo per la chiusura dei CPR arriva a Brindisi.

Domani, lunedì 6 ottobre alle ore 11.00, si terrà una una conferenza stampa, presso la sala della Biblioteca “Amedeo Montagna” della CGIL di Brindisi (via Palmiro Togliatti), per presentare le iniziative in programma per l’8 ottobre in occasione dell’arrivo del simbolo “Marco Cavallo”, il destriero blu di cartapesta, lunghe zampe, alto quattro metri nel piazzale antistante il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Restinco.

Alla conferenza parteciperanno tre portavoce del “Comitato per il viaggio di Marco Cavallo nel CPR di Brindisi” Massimo Di Cesare, segretario generale della CGIL Brindisi; Gianluca Nigro, attivista e Carlo Minervini, Promotore e Garante del Centro Sperimentale Pubblico di Ricerca e Studio per la Salute Mentale di Comunità a Latiano.