“Il viaggio di un’attrice” con Giulia Vecchio

Presso il giardino dell’Ex Convento Santa Chiara, Brindisi, l’attrice brindisina Giulia Vecchio ha incontrato la sua città. Una “chiacchierata” con Sara Bevilacqua, attrice brindisina, sua grande amica, che ha seguito Giulia fin da quando, appena quattordicenne, muoveva i primi passi in quel mondo che sarebbe diventato il suo futuro. La serata è iniziata con la proiezione di un video con l’intervento di Giulia durante l’incontro per la candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura. Le due artiste hanno ripercorso momenti importanti, emozioni, ricordi, dialogando piacevolmente e riuscendo, così, a coinvolgere il pubblico. La giovane Giulia ha saputo inseguire i suoi sogni e ha già partecipato a importanti fiction, trasmissioni televisive, lavori teatrali. Coinvolgenti le sue imitazioni e le gag durante le quali dialoga passando da un dialetto all’altro suscitando molta ilarità. Giulia è un vero e proprio talento e al termine della serata il Sindaco Giuseppe Marchionna le ha consegnato una targa con il simbolo delle Colonne Romane con la dedica:”A Giulia Vecchio, con gratitudine della Città di Brindisi per un percorso che intreccia talento, radici e futuro”. Tantissimi gli applausi da parte del numeroso pubblico presente. Anna Consales