IL VICARIO DELL’ARCIDIOCESI FABIO CIOLLARO NOMINATO VESCOVO DI CERIGNOLA-ASCOLI SATRIANO. GLI AUGURI DELLA CITTA’

Arcidiocesi in festa a Brindisi! Mons. Fabio Ciollaro è il nuovo vescovo di Cerignola Ascoli Satriano. Oggi alle 12,00 è stato dato l’annuncio dall’arcivescovo di Brindisi/Ostuni Domenico Caliandro nella chiesa Santa Maria Madre della Chiesa santuario di Jaddico.

A Mons. Ciollaro sono giunti gli auguri del Sindaco di Brindisi Riccasrdo Rossi.

“Porgo i miei auguri e quelli dell’intera comunità di Brindisi a monsignor Fabio Ciollaro per l’importante nomina a Vescovo della Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano. A lui anche il ringraziamento a nome mio e della città per gli anni che ha dedicato a Brindisi e per il grande lavoro svolto come vicario generale dell’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni”, ha dichiarato il sindaco Riccardo Rossi.