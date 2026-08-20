Il vino lungo l’Appia. Appuntamento all’Ostello della Gioventù

Il Vino lungo l’Appia continua! Un nuovo appuntamento al Mò Puglia Bistrot dell’Ostello della Gioventù di Brindisi per scoprire le storie, i territori e le cantine che accompagnano l’antica Via Appia . Questa settimana ci sono Carmine Di Pietrangelo e Giorgia Brandi di Tenute Lu Spada a guidarci nel mondo del vino attraverso le bottiglie protagoniste della serata e dell’aperitivo .Il racconto storico è affidato a Giovanni Membola, fondatore di Brindisiweb, che ci accompagnerà tra curiosità, aneddoti e meraviglie della Via Appia .A moderare la serata, come sempre, Daniele Pomes, location manager dell’Ostello . Orario: 19:30Per info e prenotazioni contatta la reception dell’Ostello al numero 0831.096232, anche via WhatsApp Mò Puglia Bistrot – Ostello della Gioventù di Brindisi Vino, storia e territorio: un altro viaggio lungo l’Appia!