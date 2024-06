Il volontariato ai tempi dei social con don Cosimo Schena

Presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, nell’Ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, si è tenuto un interessante talk con don Cosimo Schena sul tema:”Follow me! Il volontariato al tempo dei social”. L’incontro è stato presentato da Galattica-Rete Giovani Puglia, la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’innovazione), che ha l’obiettivo di accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica per un futuro inserimento attivo nelle comunità locali. Il CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”, all’interno del Nodo Galattica di Brindisi, ha voluto questo talk show sul tema “Giovani e Volontariato” con il prete più amato sui social in Italia, secondo soltanto a Papa Francesco. Don Cosimo Schena è molto popolare sui social, a dimostrazione del fatto che, se usati in modo responsabile, possono rivelarsi assolutamente indispensabili. La rete non è più sinonimo di relazione e sta portando alla solitudine, ma dobbiamo riconoscere che la piazza virtuale è importante. Don Cosimo è stato intervistato da Tiziano Mele, giornalista e mental coach da circa 20 anni nell’Area Comunicazione CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”. Prima dell’inizio dell’interessante incontro, sono intervenuti: Rino Spedicato (CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”, e Anastasia Luceri, (Galattica- nodo di Brindisi). Tutti i presenti sono stati coinvolti e invitati a partecipare attivamente con interventi che hanno focalizzato tematiche attuali e imprescindibili al fine di dare un valido contributo al talk. Abbiamo bisogno di dare un senso alla nostra vita e, soprattutto, alla vita di tutti i giovani. Anna Consales