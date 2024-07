Ilaria Greco ha presentato il suo libro:”Il dono della Poesia”

Presso il bellissimo Chiostro della Chiesa di San Benedetto, Brindisi, si è tenuto il terzo appuntamento della “Rassegna del Chiostro 2024″, a cura di Francesca Romana Intiglietta. Ilaria Greco ha presentato il suo libro:”Il dono della Poesia”. È intervenuta Francesca Romana Intiglietta che, dopo i saluti, ha introdotto la serata con interessanti riflessioni sul testo. Ha dialogato con l’autrice, Francesco Romano, grande appassionato di cultura e impegnato in ambito Museale, che ha scritto la prefazione del libro. Ha coordinato l’incontro, la giornalista Anna Consales. Rosalba Cucci ha coinvolto il pubblico con un approfondimento su un interessante personaggio storico femminile: Clodia Anthianilla. L’esposizione pittorica tematica è stata a cura di Vittoria Orlando, anche lei poetessa, che ha reso magica la serata con due opere realizzate proprio pensando a Ilaria e alla libertà. Ilaria Greco, sin da giovanissima, ha sempre avuto una vera passione per per i libri e le poesie. Grande è stato il successo del suo primo romanzo “Vivi, ricorda, sorridi”, uscito nel 2020 e, adesso, con “Il dono della Poesia”, la sua prima silloge poetica, conferma la capacità di coinvolgere il lettore. Una serata densa di emozioni che le profonde riflessioni di Ilaria hanno suscitato nei presenti. Una giovanissima e talentuosa scrittrice che esprime il suo mondo nelle poesie e nei racconti e lo fa con una passione travolgente. Ilaria, per il prossimo futuro, vuole concentrarsi sugli studi universitari, ma, sicuramente, ci riserverà presto qualche novità perché è evidente il suo grande “bisogno” di scrivere. Al termine della serata, Laura De Siati e Cosimo De Giorgio, del Rotary Club Brindisi Valesio, hanno donato all’autrice una trozzella artigianale, simbolo della Messapia e dello stesso Club.