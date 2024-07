“Troviamo tutto e il contrario di tutto: l’amore, la bellezza, ma anche i loro opposti, in un dualismo continuo di luce e buio, di luminosità e oscurità dove ogni aspetto, persino quello che sembra essere meno d’impatto, prende forma e si dirama in più direzioni, fino a trovare il giusto risalto e valore in un incastro di frasi e sentimenti in cui la singola parola trova il suo posto- Francesco Romano”.

Presso il bellissimo giardino della Biblioteca Comunale S. Morelli, Castello Dentice di Frasso di Carovigno, Ilaria Greco ha presentato il suo libro:”Il dono della Poesia”. Sono intervenute: la dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione “Le Colonne, e la dott.ssa Sabrina Franco, Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Informagiovani del Comune di Carovigno. Ha dialogato con l’autrice, Francesco Romano, grande appassionato di cultura e impegnato in ambito Museale, che ha scritto la prefazione del libro. Ha coordinato l’incontro, la giornalista Anna Consales. Il bravissimo Alessandro Carrozzo ha suonato alcuni brani molto apprezzati dal pubblico presente. Le Letture sono state a cura di Ilaria Greco, Francesco Romano, Anna Consales e Ilaria Simili. Ilaria Greco, nata a Lecce nel 2004, vive a San Donaci, un piccolo paese in provincia di Brindisi e studia Lettere Classiche presso l’Università del Salento. Appassionata di libri e poesie sin dalla tenera età, dedica alla scrittura gran parte del suo tempo. È, infatti, autrice di diversi componimenti poetici, alcuni dei quali premiati in concorsi nazionali di poesia. Grande il successo del suo primo romanzo “Vivi, ricorda, sorridi”, uscito nel 2020, e, adesso, con “Il dono della Poesia”, la sua prima silloge poetica, conferma la sua capacità di emozionare e coinvolgere il lettore. La sensibilità della giovane scrittrice emerge in modo prepotente nei suoi scritti e quello che colpisce maggiormente è la profondità delle riflessioni di Ilaria che, sicuramente, ci riserverà grandi sorprese in futuro. È intervenuta Francesca Romana Intiglietta che ha annunciato il prossimo appuntamento con Ilaria Greco nell’ambito della “Rassegna del Chiostro”. È intervenuta, inoltre, la scrittrice Miriam Liuni che ha presentato “Apernuz”, un coniglietto a strisce gialle e nere. A breve Miriam terrà un incontro per presentare i suoi nuovi libri. Una serata veramente entusiasmante all’insegna della cultura e della voglia di condividere emozioni in una bellissima atmosfera e tanti sono stati gli applausi.