Illuminato il Teatro Verdi per celebrare la Giornata Mondiale contro la polio

La Giornata Mondiale della polio, “World Polio Day”, si celebra ogni anno il 24 ottobre. Un appuntamento importante perché è necessario uno sforzo comune per eradicare la polio definitivamente. Il Rotary è impegnato da oltre 35 anni per l’eradicazione della polio, con l’obiettivo di liberare il mondo da questa malattia. Oggi la polio rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan, ma è necessario continuare a impegnarsi attivamente. Per il Rotary è una priorità e ogni anno vengono organizzate manifestazioni che evidenziano l’impegno e la costanza con cui tutti i rotariani si impegnano per un nobile fine. Quest’anno il Rotary Club Brindisi, il Rotary Club Brindisi Valesio e il Rotary Club Brindisi Appia Antica hanno organizzato l’accensione dell’installazione luminosa con il logo “End Polio Now” proiettata sulla facciata del Nuovo Teatro Verdi proprio per celebrare la Giornata Mondiale contro la polio. Come sempre il Rotary evidenzia di essere una presenza essenziale sul territorio. Accendiamo la Speranza! Anna Consales