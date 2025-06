Illuminazione pubblica sostenibile: a Brindisi il meeting del progetto europeo ProLIGHTmed

Si è svolto a Brindisi, presso la sede del DiTNE – Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia a Palazzo Guerrieri, il meeting del progetto europeo ProLIGHTmed – Progressive solutions in greener optimization of public lighting in EURO-MED area, finanziato dal programma Interreg Euro-MED 2021–2027.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei partner internazionali del progetto provenienti da 8 Paesi diversi dell’area euro-mediterranea tra cui Italia (con il DiTNE), Montenegro (Comune di Tuzi), Bulgaria (Unione delle Autorità Bulgare del Mar Nero), Portogallo (Agenzia per l’Energia e l’Ambiente di Arrábida – ENA), Albania (Comune di Lezhë), Croazia (Città di Kaštela), Grecia (Università Tecnica di Creta) e Cipro (Comune di Akamas). L’obiettivo condiviso è sviluppare strategie innovative e sostenibili per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica nell’area mediterranea.

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che ha accolto i partner internazionali con un messaggio di benvenuto, evidenziando come “ProLIGHTmed rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione transfrontaliera finalizzato a rafforzare le conoscenze e le competenze circa l’adozione di soluzioni energetiche più efficienti, capaci di migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica e di ridurre le emissioni di CO₂. Per una città come Brindisi, impegnata nel percorso di transizione energetica e ambientale, progetti come questo rappresentano strumenti concreti e replicabili per una gestione più sostenibile dei servizi pubblici locali.”

Il meeting ha rappresentato un momento fondamentale per condividere i progressi delle attività progettuali, confrontarsi sulle azioni pilota in corso e pianificare le prossime tappe verso una gestione più sostenibile e intelligente dell’illuminazione urbana.

I partners, nelle ore successive, hanno preso parte a una visita studio presso lo Stadio Comunale Franco Fanuzzi di Brindisi, riconosciuto come esempio virtuoso di pianificazione, ottimizzazione e gestione dell’illuminazione pubblica. La visita sarà guidata dall’Ingegnere Domenico Gerardi di City Green Light Srl e dall’Architetto Fabio Lacinio, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi.

Per maggiori informazioni sul Progetto ProLIGHTmed: https://prolightmed.interreg-euro-med.eu/