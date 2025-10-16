Illuminazione strada per Jaddico. Il “grazie” dei fedeli al consigliere Quarta

Apprendiamo con profonda soddisfazione dagli organi di stampa che finalmente pare concretizzarsi la richiesta di intervento sulla strada complanare che conduce al Santuario di Jaddico.

Dopo anni di richieste inascoltate, di attese febbrile si inizia a intravedere – è proprio il caso di dire – la luce.

Noi che frequentiamo assiduamente il Santuario, anche quando a tarda sera il silenzio e la quiete prendono il sopravvento, non possiamo che gioire per questa bella notizia. Abbiamo la grazia di avere nella nostra città un luogo santo, dove la Vergine Maria si è manifestata a un nostro concittadino, il vigile urbano Teodoro D’Amici. Anche di lui finalmente si inizia a parlarne ed è stata avviata la causa di canonizzazione. Jaddico per Brindisi è un autentico dono, forse fin troppo poco considerato, ma speriamo che i tempi siano finalmente diventanti maturi. Si svilirebbe la sua identità e missione se lo si pensasse diverso. Deve restare quello per cui lo ha voluto e pensato la Vergine Santa. Luogo di silenzio, di preghiera, di intimità divina e di conversione.

La messa in sicurezza e l’illuminazione sono quindi necessarie proprio per garantire sicurezza a chi quel luogo lo vuole vivere.

Crediamo di poter tranquillamente interpretare con queste parole anche la soddisfazione dei Padri Carmelitani Scalzi che custodiscono il Tempio e anche la voce autorevole dell’Arcivescovo Mons. Intini, che si sono impegnati con grande decisione e costanza, in questi lunghi anni, ad amplificare la nostra voce. Così come pure quella degli abitanti della Contrada e per onorare la memoria di chi sulla strada complanare ha amaramente trovato la morte.

Un sincero e grande grazie va al Consigliere Roberto Quarta per la determinazione, la passione e la concretezza con cui ha avviato la discussione con i vertici dell’Amministrazione Comunale della nostra Città, sapendo di aver trovato in questa, accoglienza e disponibilità fattiva per attuare questo progetto ormai necessario e improcrastinabile.

Ora si attende con convinta speranza di poter vedere concretizzato il tutto, dopo la lunga attesa e la tante e le troppe richieste fatte in questi anni.

Auguriamo buon lavoro a tutti quelli che si stanno adoperando per il bene di questo tesoro della nostra Città, che è un faro di Luce e che deve splendere sempre più.

Un gruppo di fedeli di Jaddico