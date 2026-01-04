Illuminazione vicino al PalaPentassuglia, l’assessore Elmo: “Saranno funzionanti anche le torri- faro della pista di atletica”



Si è conclusa intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 4 gennaio 2026, la verifica dei problemi inerenti l’illuminazione nei pressi del PalaPentassuglia dove oggi pomeriggio è in programma la disputa della gara clou della 20a giornata del campionato di serie A2 di basket. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, che ieri aveva preso in carico la questione personalmente, dopo le verifiche effettuate insieme ai responsabili del servizio, ha confermato che “il problema questa sera non si porrà perché sarà regolare l’illuminazione necessaria a garantire sicurezza e incolumità di tutti i partecipanti all’evento e saranno anche funzionanti le torri-faro della pista di atletica attigua al palasport”.