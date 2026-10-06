Illustrati i risultati dell’attività del Corpo di Polizia locale riguardo l’abbandono dei rifiuti

Presso la Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi si è tenuta una conferenza stampa per illustrare i risultati della recente attività del Corpo della Polizia locale per il controllo del territorio riguardo l’abbandono dei rifiuti. È stato illustrato il bilancio delle attività condotte nei vari quartieri e nelle aree periferiche della città, con i dati relativi alle ispezioni effettuate, il numero di sanzioni a carico dei trasghessori e l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza e fototrappole impiegati per incastrare gli incivili. Ulteriori fototrappole saranno installate, a breve, in altri quartieri della città. Si è parlato delle criticità ancora presenti e sono state presentate le prossime strategie che verranno messe in atto al fine di tutelare il decoro urbano e l’igiene pubblica. Un incontro importante per fare un resoconto della situazione. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna, l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci e il Comandante del Corpo di Polizia locale Antonio Orefice. Anna Consales