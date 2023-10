IMMAGINA BRINDISI: IL CONSIGLIO SU EDISON SI SVOLGA IN UN POSTO PIU’ AMPIO DELL’AULA CONSILIARE

Ecco il documento dell’associazione “Immagina Brindisi”:

Questo è un momento molto importante per la città di

Brindisi. Il mese di ottobre segnerà il mese della decisione

sulle sorti del discusso e controverso deposito EDISON che

si vorrebbe realizzare sul nostro territorio. Da qualche tempo

ormai in molti tra partiti, associazioni e comitati di cittadini

volgono la propria attenzione su questo progetto e il dibattito

in merito è più vivace che mai, tanto vivace da aver reso

necessario un consiglio comunale monotematico

sull’argomento fissato in data 27 ottobre.

Noi di Immagina Brindisi per primi riteniamo che una

questione così importante per il futuro sociale, ambientale,

portuale di Brindisi vada sviscerata e DECISA alla presenza

della cittadinanza brindisina, vera protagonista del territorio

e del suo destino; in virtù di ciò accogliamo con enorme

soddisfazione la proposta del Consigliere ( e membro della

nostra associazione ) Jacopo Sticchi di tenere il consiglio

monotematico sopra citato in un luogo diverso dall’aula

consigliare, un luogo più spazioso e di conseguenza più

consono a ospitare quanti più cittadini possibile nell’ottica

del coinvolgimento di tutta la città di Brindisi in un dibattito

che seppur di natura politica tra gli eletti riguarda comunque

tutti i brindisini.