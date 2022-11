Immigrazione: convegno al Liceo Artistico Musicale

Presso il liceo Artistico Musicale di Brindisi si e tenuto questa mattina un incontro tra studenti e istituzioni locali per parlare di immigrazione dal titolo “Lampedusa porto d’Europa, Brindisi porto d’Oriente”. L’evento, che fa parte del progetto “Brindisi porta di Pace”, e’ susseguente all’esperienza fatta da studenti e docenti Lampedusa, a contatto realmente con il problema dell’immigrazione. Sono intervenuti il presidente della Provincia e sindaco di Mesagne, on. Toni Mautarelli, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e l’ex sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che fu on prima linea all’epoca dell’accoglienza del popolo albanese nei primi anni Novanta. Ga introdotto i lavori la direttrice scolastica, prof. Carmen Taurino.