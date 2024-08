Impegno per Brindisi e Attiva Brindisi: “Sostegno allo Sciopero Sindacale dei lavoratori BMS del 27 Agosto”

I Consiglieri Comunali di Impegno per Brindisi e Attiva Brindisi esprimono il loro pieno sostegno allo sciopero proclamato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil per martedì 27 agosto.

È fondamentale che si apra un tavolo di confronto serio e concreto, che miri a salvaguardare i posti di lavoro e a garantire la continuità dei servizi essenziali per la cittadinanza.

Come già a più riprese evidenziato si stigmatizza l’inaccettabile atteggiamento di immobilismo mostrato dall’amministrazione comunale con riferimento alla crisi della Brindisi Multiservizi (BMS).

Nonostante i ripetuti annunci, il “Piano di ristrutturazione industriale e risanamento economico-finanziario 2024-2026” non è stato ancora ufficializzato, dimostrando una mancanza di trasparenza e di coinvolgimento nei confronti lavoratori e delle relative rappresentanze sindacali.

La gestione di una crisi così profonda avrebbe richiesto un confronto onesto, aperto e costruttivo con tutte le parti interessate, non proclami vuoti o decisioni unilaterali.

La situazione purtroppo pare essere giunta a un punto di non ritorno.

Chiediamo con determinazione che l’amministrazione comunale si assuma almeno la responsabilità di comunicare immediatamente e con chiarezza il futuro che attende la società ed i lavoratori, senza alimentare oltre le false illusioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Alessandro Antonino

Consigliere Comunale

Impegno per Brindisi

Diego Rachiero

Consigliere Comunale

Attiva Brindisi