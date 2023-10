IMPIANTI CICLO RIFIUTI – OGGI ENNESIMA RIUNIONE A BARI!

Quella della realizzazione degli impianti del ciclo dei rifiuti nella città di Brindisi (finanziati più volte) sta diventando davvero una barzelletta. Stamattina, infatti, è previsto l’ennesimo incontro a Bari presso la task force sul lavoro della Regione Puglia. Saranno presenti le organizzazioni sindacali, l’Ager ed il Comune di Brindisi. la vicenda è ormai nota a tutti, ma davvero risulta incomprensibile il motivo per cui proprio l’Ager non asbbia mosso un dito per dare avvio alle gare di appalto per poter realizzare gli impianti previsti. Anzi, a dire il vero, allo stato attuale esiste il rischio concreto che si siano persi i finanziamenti proprio a casa di tali ritardi.

Tali impianti sono assolutamente indispensabili per alleggerire la bolletta ambientale a carico dedi comuni e quindi dei cittasdini, ma allo sstesso tempo metterebbero fine all’agonia dei tanti ex lavoratori che attendono di vedersi restituito il proprio posto di lavoro. Staremo a vedere come andrà a finire.

(foto repertorio)